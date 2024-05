Educazione, sport e innovazione, “Oremo leggi, esplora”: presentato il primo appuntamento.

“Oremo leggi, esplora”, educazione e sport, competenze, criticità, innovazioni e sperimentazioni, tra scuola ed extrascuola. È lo slogan del progetto promosso da Cascina Oremo e riguardante una serie di incontri tematici in collaborazione con la Biblioteca “Luigi Squillario” di Città Studi. Si tratta di appuntamenti collegati alle metodologie a cui si ispirano le attività di Cascina Oremo, apprendimento, sport, età evolutiva, orientamento e inclusione. Il primo incontro è in programma sabato 1° giugno e sarà intitolato “Educazione e sport: competenze, criticità, innovazioni e sperimentazioni, tra scuola ed extra scuola”.

Il moderatore dell’incontro sarà Paolo Lucattini, ricercatore in Didattica e Pedagogia speciale all’Università degli Studi del Molise e Componente del Comitato tecnico scientifico di Cascina Oremo.

Le relatrici dell’incontro saranno Angela Magnanini, docente in “Didattica e Pedagogia speciale” all’Università di Roma Foro Italico, Delegato alla disabilità, DSA e inclusione, direttore del corso di specializzazione per il sostegno e coordinatore del Cidif. Alessia Rosa, prima Ricercatrice in Indire, Istituto nazionale di documentazione innovazione ricerca educativa.

Interverranno per Sportivamente Scs Onlus, organizzatrice dell’evento, il presidente Charlie Cremonte e l’educatrice professionale Erica Fre, che parleranno di “Esperienze di progetti inclusivi con e nelle scuole”.

Gli orari

Ritrovo dalle 14.30 a Cascina Oremo. Il seminario si svolgerà dalle 15 alle 17. Per iscriversi è possibile prenotarsi, entro il giorno 31 maggio, sul sito www.biellawelfare.it, dove si potranno trovare le schede per iscriversi nella pagina “Servizi“. Iscrizione possibile anche direttamente a Cascina Oremo.

Cascina Oremo è un progetto di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.