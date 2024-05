Archivissima 2024: gli associati biellesi raccontano il territorio.

Venerdì 7 giugno dalle 19.00 alle 22.30 in MeBo Experience, in occasione di Archivissima 2024, gli otto associati biellesi a Museimpresa (Presenti MeBo Museum, Fondazione Fila Museum, Fondazione Sella, Archivio Storico gruppo Sella, Fondazione Zegna, Fondazione Famiglia Piacenza, Maglificio Maggia, IIS Eugenio Bona), si riuniranno per raccontare la propria identità e la loro passione per il territorio attraverso documenti, immagini e oggetti d'archivio unici nel loro genere per una serata ricca di emozioni!

Vi aspettiamo numerosi!

Ingresso libero e gratuito - MeBo Experience;

Via Ramella Germanin 2/A, Biella.