Cossato: Tenta la truffa del falso tecnico dell'acqua, disturbato si dilegua prima dell'arrivo dei Carabinieri

Stava portando a segno la ormai nota truffa del finto tecnico dell'acqua quando la coppia di anziani ha ricevuto la visita improvvisa di un parente. Il Furfante, capito che la situazione non era più favorevole, se l'è data a gambe. I Carabinieri hanno perlustrato l'intera zona ma del truffatore non c'erano più tracce. Si raccomanda a chi riceve queste visite di chiamare immediatamente le forze dell'ordine che possono così intervenire in tempo utile a fermare i malfattori.