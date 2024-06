Una cima per ogni anno di attività: la Cooperativa Domus Laetitiae celebra i 40 anni

Nel 2024 la Domus Laetitiae festeggia i suoi 40 anni di attività con un'iniziativa unica nel suo genere: venti alpinisti scaleranno in un mese 40 cime del Biellese, raccogliendo fondi per il progetto "Spazio Respiro", rivolto alle famiglie di bambini con disturbi del neurosviluppo. Un'impresa straordinaria che celebra l'impegno della cooperativa sociale: “Dal 1984, la Domus Laetitiae è un punto di riferimento per il territorio biellese – dichiara il presidente Claudio Medda - Nata con soli 50 utenti oggi ha raggiunto 160 soci e grazie a loro serviamo circa 700 famiglie. ‘Normali differenze’ è il nostro slogan e il raggiungimento di questo obiettivo è la metafora della montagna: ogni vetta scalata rappresenta una conquista e un momento prezioso da celebrare”.

Gli alpinisti saliranno 40 cime delle Alpi Biellesi, tra cui il Monte Mucrone e il Monte Barone. Accompagnati da soci, associazioni e amici della cooperativa, affronteranno ogni sfida a favore della beneficenza.

Cristina Garavoglia, responsabile della raccolta fondi, sottolinea l'importanza del progetto Spazio Respiro: "Ogni anno, i nostri ambulatori accolgono più di 300 bambini con disturbi del neurosviluppo. Vogliamo creare uno spazio accogliente per le loro famiglie, con gazebo, panchine e aree giochi, dove possano rilassarsi e trovare un momento di respiro. Durante questo periodo sarà possibile effettuare donazioni dirette o tramite la piattaforma di crowdfunding. Maggiore sarà la diffusione e più fondi saremo in grado di volgere ai progetti sociali, ma il nostro obiettivo principale è di portare la nostra realtà all’esterno e farla conoscere su tutto il territorio, anche sulle cime del Biellese.

Roberto Sellone, esprime il suo orgoglio: "Abbiamo iniziato quasi per scherzo, ma oggi sono fiero di aver contribuito alla storia di questo percorso. Vogliamo che il mondo della montagna conosca la nostra realtà e i nostri ragazzi".

Giovedì 30 maggio, momenti di grande emozione hanno caratterizzato la presentazione e scroscianti applausi hanno riempito la sala: “Confidiamo nel supporto di tutti per creare uno spazio che possa fare la differenza per le famiglie dei ragazzi che assistiamo" conclude il presidente.

Il programma dell’impresa:

11 giugno - Monte Mucrone

13 giugno - Punta Pissavacca, Monte Barone

14 giugno - Argimonia, Monte Cerchio

16 giugno - Monticchio, Bonom, Cima delle Guardie, Cravile, Punta del Manzo, Monte Bo

22 giugno - Mitria, Punta Tre Vescovi

23 giugno - Gemello Mologna Piccola, Gemello Mologna Grande, Punta Serange, Punta Gruvera, Punta Chaparelle, Punta della Vecchia

24 giugno - Cresto, Pietra Bianca, Gragliasca, Gran Gabe, Lej Long, Barma

2 luglio - Monte Rosso

3 luglio - Monte Mars, Punta Sella

4 luglio - Bechit, Roux, Tre Vescovi, Mombarone

5 luglio - Truc del Buscajun

8 luglio - Cucco, Cimone, Becco, Tressone, Tovo, Camino

13 luglio - Argimonia, Monte Cerchio

Per ulteriori dettagli visita il sito: https://www.domuslaetitiae.com/40-in-vetta/