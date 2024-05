Borse di Studio Ormezzano a 46 studenti meritevoli, FOTO

Anche quest’anno gli studenti degli istituti superiori e gli universitari della provincia che si sono distinti per l’impegno scolastico hanno ricevuto delle borse di studio grazie alla ditta “Ilario Ormezzano SAI" che sostiene in questo modo la formazione dei giovani e la cultura nel territorio biellese.

La cerimonia di premiazione delle borse di studio “Adriana e Franco Ormezzano” e “Maria Erica Ormezzano” 2023-2024, si è tenuta ieri, giovedì 30 maggio presso il Museo Roccavilla del Liceo “G. e Q. Sella”.

A fare gli onori di casa è stati il preside del Liceo Sella Gianluca Spagnolo, che ha ringraziato la famiglia Ormezzano per l'attenzione che dedica agli allievi non solo attraverso le borse studio ma anche con fondi per acquistare per esempio attrezzature per i vari istituti cittadini.

In tutto 40 gli studenti che hanno ricevuto il premio “Adriana e Franco Ormezzano” e 6 gli studenti universitari che hanno ricevuto il riconoscimento dei loro meriti scolastici grazie alla borsa di studio dedicata alla dottoressa Maria Erica Ormezzano.

Questi i nominativi degli studenti che saranno premiati con le borse di studio “Adriana e Franco Ormezzano”: per il Liceo Avogadro: Catianna Brovarone, Leonardo Bistolfi, Ouissale Elamri, Amira El Hafdi, Sabrina Ferrarini, Carlotta Pozzo; per il liceo del Cossatese e Valle Strona: Adele Giardino, Hailie Strazzante, Alessia Amendolara, Sofia Saccagno, Shenal Samarakoon Mudiyanselage e Sofia Sirianni; per il liceo “G. e Q. Sella: Mariam Boualoua; Francesco Pirchio, Benedetta Donato. Cecilia Griffith Brookles, Giovanni Implora e Nikas Karpenko; per il Bona: Rosalia Cacciatore; Daniele Tolomeo, Marta Moregola, Luca Magaraggia, Jodie Pieri, Alice De Bisceglie; per l’Itis “Q. Sella” Melissa Milani, Davide Perazio, Nicolas Farese, Anna Maffiotti, Angelica Mancin, Zakaria Zaki; e per l’IIS “ Gae Aulenti”: Andrea Guernier, Kevin Martinello, Lorenzo Corà, Baset Mohammad, Lorenzo Iaia, Matteo Macchieraldo e per l’indirizzo Alberghiero: Ilaria Gallozza; Emanuele Brusasca, Stefania Menaldo e Manuela Cadoni.

Le borse di studio “Maria Erica Ormezzano” saranno assegnate a: Gaia Augusto, Lara Gila, Teresa Pidello, Irene Mai, Camilla Fabris e Gabriele Muccilli.

“Ogni anno ci impegniamo a destinare le borse di studio per dare un aiuto concreto agli studenti di talento – spiega Jacopo Ormezzano, presente alla premiazione con la mamma, Laura – che vengono rivolte, a rotazione, ai diversi istituti superiori biellesi. La motivazione che ci spinge a farlo, ogni anno, è di cercare di garantire il diritto allo studio a tutti, specialmente a studenti meritevoli e volenterosi che possono illuminare il futuro". Nel suo intervento Jacopo ha ricordato anche i suoi anni di studio come ex studente proprio del Liceo Sella.