55 anni di sacerdozio e 45 anni di servizio alla comunità: Piedicavallo celebra don Giuseppe Lajolo

Una giornata di grande emozione e profonda gratitudine per la comunità di Piedicavallo e Montesinaro, in occasione dei festeggiamenti per il compleanno di don Giuseppe Lajolo.

Quest'anno, il caro parroco ha raggiunto tre importanti traguardi: 80 anni di vita, 55 anni di sacerdozio e 45 anni di servizio instancabile nelle due parrocchie dell’Alta Valle. La festa a sorpresa, organizzata con affetto dai paesani, ha avuto luogo durante la Santa Messa celebrata nella Chiesa di San Michele.

La cerimonia è stata un momento di grande partecipazione e comunione, alla presenza delle autorità civili, del Gruppo Alpini, delle altre associazioni del paese e di decine di amici che hanno voluto stringersi attorno a don Giuseppe, per onorare queste significative ricorrenze.

Il vescovo di Biella, Monsignor Roberto Farinella, impossibilitato a partecipare di persona, ha inviato una commovente lettera di congratulazioni. Ed è stato proprio Monsignor Farinella a intercedere presso Papa Francesco per il rilascio di una bolla papale in riconoscimento dei molti anni di devoto sacerdozio di don Giuseppe.

La celebrazione è stata ulteriormente arricchita dalla musica del coro Gruppo giovanile Santi Michele e Grato, accompagnato dall'organo, dalla chitarra, dal flauto traverso e dal violino, suonati dai talentuosi ragazzi del gruppo.

La giornata si è conclusa con un rinfresco allestito dai volontari del paese: un'occasione per condividere allegria, ricordi e sorrisi e, soprattutto, per dimostrare tutto l’affetto e la riconoscenza nei confronti di un sacerdote che non ha mai dismesso il suo ruolo di guida, di conforto, di amico.