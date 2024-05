Infiltrazioni dal sottotetto, il Museo del Territorio chiude al pubblico prima della ristrutturazione

Il Museo del Territorio da lunedì 3 giugno chiude al pubblico le sale permanenti e temporanee, il Chiostro di San Sebastiano e i locali caffetteria.

La chiusura del complesso era già prevista in estate per via dei lavori di ristrutturazione che interesseranno l'edificio finanziati con fondi POR FESR 2014-2020 (progetto “Dalla cultura della fabbrica alla fabbrica della Cultura”), tanto che gli eventi di Biella estate sono già stati organizzati in piazza del Monte. Le continue piogge hanno però imposto al Comune di rivedere i piani: recentemente si erano già verificate presso il Museo del Territorio infiltrazioni dal sottotetto che hanno comportato la rimozione di alcune opere della Sala Novecento poiché le condizioni del muro non consentono più l’esposizione di dette opere senza pregiudicare loro un danno a causa dell’umidità, e nella giornata di domenica 19 maggio ulteriori nuove infiltrazioni hanno creato alcune infiorescenze di umidità nell’area archeologica.

Per questo motivo attraverso una determina il Comune ha previsto una chiusura anticipata al 3 giugno, lunedì, anche in considerazione del fatto che in data 02/06/2024 è prevista la chiusura dell’esposizione “Il signore degli Acquerelli: le opere di Piero Crida”, allestita nelle sale temporanee del Museo del Territorio, e che al Chiostro lo scorso 17 maggio è stata svolta una prova di evacuazione da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che ha confermato le necessità di revisione dell’impiantistica.

In particolare saranno chiuse al pubblico le sale permanenti e temporanee, il Chiostro di San Sebastiano e i locali caffetteria. La sala convegni chiuderà alla conclusione delle necessità elettorali, e limitatamente alla giornata del 15/06/2024, sarà consentito l’accesso alla sezione del Museo che espone le opere di Giovanni Antonio Cucchi ad un ristretto numero di utenti già prenotati all’interno dell’iniziativa Musei in rete, già precedentemente calendarizzata e pubblicizzata.