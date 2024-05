Preparati all'estate. Da Parafarmacia Beltrami un'offerta imperdibile

L’arrivo della bella stagione è il momento migliore per pensare alla salute e al benessere del proprio corpo. Stanchezza, affaticamento, sonnolenza possono essere un segnale che il corpo manda perché ha necessità di depurarsi ed eliminare le tossine accumulate durante l’inverno. Un’alimentazione equilibrata e una corretta idratazione, accompagnate da adeguata attività fisica, sono sicuramente una base imprescindibile, ma agire con prodotti specifici, dall’interno e dall’esterno, può aiutarci a ripristinare al meglio e in poco tempo le corrette funzioni fisiologiche e ritrovare, così, energia e vitalità.

Per favorire la depurazione e la detossificazione dell’organismo sono molti gli alleati che possono esserci utili: cardo mariano e carciofo sono gli estratti più utilizzati per le loro funzioni epatiche come depurativi e antiossidanti, spesso associati al tarassaco, che favorisce anche il drenaggio dei liquidi corporei e contribuisce alla regolarità intestinale; anche l’alga Clorella aiuta il nostro corpo come depurativo, antiossidante e ricostituente, grazie alla grande ricchezza di nutrienti tra cui la clorofilla, disintossicante; l’aloe vera favorisce l’eliminazione delle tossine nel tratto gastrointestinale, migliorando la digestione, il corretto assorbimento dei nutrienti e la peristalsi intestinale; la betulla, infine, è in grado di raccogliere il materiale di scarto da noi prodotto, migliorando la diuresi e contrastando, al contempo, la ritenzione idrica.

Drenare i liquidi in eccesso è possibile anche dall’esterno, con trattamenti e prodotti formulati ad hoc per ridurre la ritenzione idrica e combattere gli inestetismi della cellulite. In questo, la pressoterapia risulta essere un buon alleato: attraverso speciali gambali verrà infatti esercitata sulla zona da trattare una pressione che migliorerà il rendimento del sistema circolatorio e del sistema linfatico, incentivando l’eliminazione delle sostanze tossiche dal corpo e ridefinendo la silhouette. Da associare alla pressoterapia, utile anche per dare sollievo in caso di gambe stanche e appesantite, è consigliabile ricorrere, per prolungare i benefici, a bendaggi specifici ai sali, che favoriscono il drenaggio dei liquidi in eccesso, o a creme e gel a base di escina e ginkgo biloba, potenti venotonici. Per gli accumuli adiposi, invece, meglio optare per attivi specifici che inducano la lipolisi, come caffeina e zenzero, o la fosfatidilcolina, che induce l’eliminazione dei grassi.

Da noi in Parafarmacia Beltrami sarai seguito a 360° con consigli mirati per ogni esigenza. Potrai beneficiare delle vantaggiose offerte sui trattamenti per il corpo, pacchetti personalizzati di pressoterapia, massaggi anticellulite, bendaggi salini e linfodrenaggio. In particolare approfitta dell’offerta lancio sui pacchetti pressoterapia da 5 e da 10 sedute:

5 trattamenti da 30’ a soli 130€

10 trattamenti da 30’ a soli 250€

Prenota il tuo appuntamento contattandoci al num. 351 3704144, in direct sui nostri profili social o direttamente sul nostro sito www.parafarmaciabeltrami.it.

Parafarmacia Beltrami è a Sandigliano in via Cesare Battisti, 99