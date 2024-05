Biella, firmato il protocollo d'intesa tra il Comune e Lions Club per la riqualificazione dell'area giochi dei Giardini Zumaglini

Nel corso degli anni i Giardini pubblici Zumaglini sono diventati un vero e proprio punto di riferimento della città di Biella nonché della vita sociale dei cittadini, rappresentando non solo una pacifica oasi verde, ma anche un luogo di ritrovo e di socializzazione. Nel secondo dopoguerra, sul lato di via Garibaldi, è stato realizzato uno spazio giochi per bambini.

E' intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere con la sostituzione di alcuni giochi mediante rimozione degli stessi e posizionamento di nuove giostre, finalizzate anche a favorire l'inclusione ed integrazione dei bambini. Nell'ambito di questo intervento di riqualificazione dell’area giochi, l’associazione Lions Club Biella Host, realtà associativa particolarmente sensibile alla valorizzazione della città e delle sue bellezze, ha comunicato l’intenzione di destinare un contributo quale service pluriennale (due anni con intervento suddiviso su due fasi di realizzazione) per la riqualificazione della suddetta area, provvedendo all’acquisto di una parte delle attrezzature gioco inclusive.

Il Comune di Biella supporterà fattivamente la decisione dell’associazione facendo fronte agli interventi collaterali necessari per la rimozione e smaltimento delle giostre attualmente presenti nell’area e ormai vetuste, nonché per la predisposizione della pavimentazione e degli ulteriori lavori necessari per poter posizionare i giochi, affidando i lavori, ove necessario, ad operatori economici esterni individuati mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, in conformità con i principi normativi vigenti.

Al fine di disciplinare i rapporti nonché gli impegni ed oneri delle rispettive parti coinvolte per la riqualificazione dell'area giochi dei Giardini Zumaglini, oggi a Palazzo Oropa è stato approvato uno schema di protocollo di intesa sottoscritto dal sindaco e dal presidente dell'associazione Lions Club Biella Host Federico Botto, alla presenza dell’assessore a Parchi e Giardini e del futuro presidente dell’associazione Massimo Lavarino.

Botto e Lavarino hanno evidenziato come questo service nasca dall’idea di voler realizzare qualcosa per la Città di Biella. L'associazione Lions Club Biella Host si è impegnata insieme all’amministrazione per la riqualificazione dei Giardini Zumaglini, inserendo anche delle giostre d’inclusione. Il supporto è biennale ma, con l’aiuto del Comune, si punta a velocizzare i tempi con la speranza, entro la fine di luglio, di aver completato tutti i lavori. In questo modo i giardini principali di Biella torneranno a nuova vita, con un aspetto completamente diverso. Poi l'augurio che ci sia una sufficiente educazione civica da parte di tutti per mantenere l’area idonea e l'auspicio affinchè si possa implementare l’illuminazione pubblica e, perché no, dotare l’area di videosorveglianza, in modo da creare un deterrente a possibili atti vandalici.