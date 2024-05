2 giugno a Biella, ecco il programma della cerimonia

Il prossimo 2 giugno, in occasione del 78° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, in concomitanza con la Cerimonia nazionale presieduta in Roma dal Presidente della Repubblica, si terrà la tradizionale Cerimonia ufficiale, coordinata dalla Prefettura di Biella.

La Cerimonia prenderà avvio alle 9.30 presso i Giardini Zumaglini, con la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei Caduti e proseguirà, dalle 10, in Piazza Martiri della Libertà. Agli onori militari seguirà la Cerimonia dell’Alzabandiera. Le marce e l’Inno nazionale saranno eseguiti dalla Banda Musicale “G. Verdi” di Biella. Il Prefetto di Biella, Elena Scalfaro, darà lettura del messaggio del Capo dello Stato per celebrare tale ricorrenza.

La cerimonia si concluderà con la consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Presidente della Repubblica. Verranno consegnati: il diploma di Cavaliere della Repubblica Italiana alla signora Maria Deidda, assistente presso la Prefettura di Biella; il diploma di Cavaliere della Repubblica Italiana al Tenente Colonnello Davide Lazzaro, Comandante della Compagnia Carabinieri di Biella; il diploma di Ufficiale al dott. Massimo Girelli, funzionario giudiziario del Ministero della Giustizia; il diploma di Commendatore alla dott.ssa Cristina Lanini, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Vercelli; il diploma di Commendatore al dott. Davide Garra, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Ancona e il diploma di Commendatore al sig. Valentino Moda, pensionato, ex agente della polizia municipale della Città di Biella.