Ponderano: al via con Luca Barisonzi i festeggiamenti del 90° Anniversario di Fondazione del Gruppo Alpini

Oggi venerdì 31 maggio sono entrati nel vivo i festeggiamenti per il 90° Anniversario di Fondazione del Gruppo di Ponderano, con un ospite d'eccezione: il 1° Maresciallo in Ruolo d’Onore, Croce d’Argento al Merito dell’Esercito e autore del libro “La patria chiamò” Luca Barisonzi, ferito gravemente il 18 gennaio 2011, durante un attentato in cui morì il commilitone sardo Luca Sanna.