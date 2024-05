Occhieppo Inferiore, Polis porta i servizi della PA all'ufficio postale

Dopo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento l’Ufficio Postale di Occhieppo Inferiore è pronto ad accogliere tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”.

L’obiettivo del progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio, è quello di superare il digital divide, sostenere la crescita delle comunità periferiche rendendo facile ai cittadini l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Tra le principali novità che hanno interessato l’ufficio, è stato installato e attivato un totem multiservizi, posizionato all’interno della sede che consente di poter accedere ai servizi della PA. In particolare, è possibile effettuare in modalità self, certificati anagrafici e di stato civile (di nascita, di cittadinanza, di matrimonio, di famiglia).

Per l’accesso è necessario avere SPID o una carta di identità elettronica. Il servizio è gratuito. “L’Ufficio Postale di Occhieppo è un punto di riferimento per i cittadini - racconta Carmelina Peta, Direttrice dell’Ufficio - il paese è piccolo e i cittadini che si rivolgono a noi per le normali operazioni a sportello ma anche per gli altri servizi, lo fanno sapendo di essere ascoltati ed aiutati. Poterli supportare anche con nuovi servizi, che non devono più richiedere andando direttamente a Biella, è un grande vantaggio, soprattutto per i cittadini meno giovani che si spostano con maggiore difficoltà e che hanno grande fiducia in tutti noi che ormai siamo figure familiari.”

Oltre ai certificati anagrafici presso l’ufficio postale di Occhieppo Inferiore sono disponibili anche i servizi “INPS” per i pensionati, che possono richiedere allo sportello il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Infine, entro il 2026 saranno disponibili anche altri servizi, tra cui i Passaporti. Presso gli Uffici Postali si potrà richiedere o rinnovare il passaporto senza andare in Questura. Grazie alla piattaforma tecnologica di Poste Italiane sarà l’operatore di sportello a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di polizia di riferimento. A scelta del richiedente, inoltre, Poste Italiane potrà occuparsi anche della consegna a casa.