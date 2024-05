Rosazza, dalla Regione in arrivo quasi 340mila euro per l'asilo: diventerà un ristorante

A Rosazza è in arrivo un finanziamento regionale di quasi 339mila euro. Lo annuncia l'amministrazione comunale sui propri canali social. I fondi andranno a favore della riqualificazione completa del vecchio asilo.

In particolare, l'intervento prevede l'adeguamento dello stabile di sua proprietà in ristorante per rispondere all'esigenza di accoglienza. Una condizione necessaria per rimanere all'interno dell'Associazione dei Borghi più belli d'Italia che, tra i requisiti richiesti, impone l'esistenza di attività economiche di ricezione turistica. Dal Comune è giunto il ringraziamento “alla Regione Piemonte e all'architetto Laura Prina”.