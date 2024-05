Valdigne Triathlon, una due giorni di grande intensità per gli atleti: ecco i risultati FOTO

A Piasco sabato 27 maggio si è disputata la I° Tappa del Campionato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta di Triathlon Giovanile. Nella piscina di Piasco e nei sui dintorni si è disputata la gara organizzata sapientemente da HydroSport. Tra gli Esordienti bella gara del grintoso biellese Lorenzo Ramella Pollone.

Nel pomeriggio si sono disputate le gare relative alle categorie “Giovani” con gare unificate per le categorie YA-YB e Junior sulla distanza di 300m di nuoto, 6km di bici e 2 km di run, questa scelta ha dato corso a sfide appassionanti tra giovani di età diversa, oro tra le JU per la biellese Costanza Antoniotti (prima anche nella gara intercategoria) con una gara in solitaria di testa. Al maschile successo in fotocopia per un altro biellese, Giacomo Frassati che, già in fuga dopo la frazione di swim, ha incrementato prepotentemente il proprio vantaggio vincendo la gara “intercategoria” e l’oro ovviamente tra gli YB, bella gara per il torinese Leonardo Chierotti, bronzo tra gli YA, peccato per un errore in T1 che gli ha compromesso un gradino del podio migliore, positivo l’altro torinese Pietro Col, 9° al traguardo tra gli YA nonostante una caduta in zona cambio.

Domenica a Pietra Ligure si è disputato il Triathlon Olimpico, in uno dei più storici e duri Triathlon italiani (domenica si è disputata la 21° edizione) magnifiche prestazioni degli Atleti in verde-turchese-oro. Al femminile ancora una prestazione da incorniciare per la varesina Sara Speroni, vera dominatrice della gara oro assoluto e… oro tra le M1. Al maschile ottima “race” per il casalese Edoardo Mazzucco che conquista il podio anche in virtù di una superba run finale. Sempre molto positivo il cuggionese Andrea Manzotti, ancora una volta a podio con il bronzo S4 e il 12 ° posto assoluto a testimonianza di un buon momento atletico.

La giornata di domenica 26 maggio vedeva nei Campionati Italiani Assoluti e di Categoria di Triathlon Medio (1900 m swim-82km bike, 20km run) a Barberino del Mugello il suo evento “clou”. Numerosa la partecipazione degli atleti verde-turchese oro. Nella gara femminile prestazioni veramente al top per la torinese Tiziana Squizzato che, con una gara in crescendo, ha conquistato il diciassettesimo posto assoluto e il bronzo tra le M3, ancora un oro tra le M7 per la ferrarese Rossella Carletti che continua la sua incetta di Titoli Italiani! Al maschile un solido Ivan Capelli è giunto 11° assoluto e 5° tra gli S2, da segnalare la sua frazione di mezza maratona in continua rimonta su chi lo precedeva.

Belle gare del biellese Riccardo Raso (che pur alle prese con diverse problematiche fisiche) ha portato a termine la gara con il buon tempo di 5h, bravi i valsesiano-biellese Andrea Mattiazzo e il biellese Sergio Costa, con buoni piazzamenti nelle loro categorie. Anche tra gli uomini un plauso al romagnolo Michele Vanzi che colleziona l’ennesimo titolo italiano: per lui stupendo oro tra gli M8. Peccato per il biellese Paolo Zilvetti costretto al ritiro per un infortunio muscolare quando era a soli due km dal traguardo e stava conducendo una gran frazione di run.

Nella tappa italiana del Circuito Internazionale XTERRA di Tri Cross a Toscolano Maderno il lecchese Michele Bonacina conquista un fantastico argento. Grande fine settimana agonistico per il veneziano Marco Barison che all’XTERRA vince fra gli Age Group e poi è argento assoluto al Triathlon Sprint di Salò. In Bundesliga in Germania, dopo l’argento al Campionato Nazionale Universitario, in una gara dall’alto contenuto tecnico, brillante 6° posto per Carlotta Bonacina, oramai stabilmente ad un livello top di forma.

A Piasco domenica 26 maggio nel Triathlon Sprint Age Group sapientemente organizzato da HydroSport ottima gara del valdostano Andrea Pirana argento tra gli M1. Ora i Giovani di Valdigne Triathlon sono attesi nella due giorni di Montesilvano per i Campionati Giovanili Italiani di Aquathlon e per la Coppa Italia di Triathlon.