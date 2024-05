Torna la Camminata Camandonina 2024 per il centro diurno Baba Oreste

Il 15 giugno prossimo è in programma la VI° edizione della Camminata Camandonina World Edition. Il ricavato sosterrà il centro diurno per bambini disabili “Baba Oreste” di Dar Es Salaam in Tanzania. “Un luogo di serenità e di crescita dove tanti piccoli con problemi di disabilità, più o meno grave, vengono accolti ogni giorno evitando il terribile destino di diventare ragazzi di strada indifesi e vittime di abusi”.

La Camminata Camandonina partirà alle 10 (ritrovo ore 9.30) dal Piazzale del Santuario del Mazzucco a Camandona dove troverete un comodo posteggio. Si potranno percorrere due itinerari, uno più lungo per gli escursionisti e uno più semplice per famiglie con bambini. L’iscrizione potrà essere fatta attraverso il sito web https://www.fondazionemariabonino.it/camminata-camandonina/ . Chi deciderà di partecipare all’ultimo momento si potrà iscrivere la mattina stessa dalle ore 9 alla partenza.

L’evento è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, con il patrocinio del Comune di Camandona, di Atl Terre dell’Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli, con la collaborazione tecnica dell’ AS Gaglianico 1974 e della Fidal. Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor che ci sostengono e credono nel nostro progetto: Mosca 1916, Lauretana, Menabrea, Natural Boom, Caseificio Valle Elvo, Brusa, Conad Valle Mosso, Pasticceria Massera, Gioielleria Stefano Pivano, Bibosport, Star – Eyewear, Filatura Bertoglio Italo. Grazie anche a tutti volontari che ogni anno collaborano con la Fondazione per la riuscita dell’evento.