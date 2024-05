Biella Jazz Club e i prossimi appuntamenti: questa sera il concerto.

Per Biella Jazz Club è il secondo evento in collaborazione con Aea 101 e Abeat Records, giovedì 30 maggio alle ore 21,30: Aldo di Caterino Ensemble feat. Enrico Pierannunzi.

Aldo Di Caterino - flauto traverso in Do e contralto, Enrico Pieranunzi - pianoforte.

Carlo Bavetta - contrabbasso e Cesare Mangiocavallo - batteria.

Un concerto evento tra i più significativi del panorama jazzistico nazionale dell’anno.

Aldo Di Caterino, è considerato tra i più talentuosi interpreti del flauto jazz a livello nazionale e, insieme al contrabbassista Carlo Bavetta ed il batterista Cesare Mangiocavallo, rappresenta il meglio della nuova scena italiana.

Condivide il progetto, che presto vedrà anche una pubblicazione discografica, Enrico Pieranunzi, pianista portacolori assoluto del jazz italiano nel mondo. Pieranunzi fa certamente pate del gotha internazionale ed è considerato uno dei più grandi interpreti del pianoforte, oltre che compositore di brani che sono diventati standard suonati in tutto il mondo. È stato al fianco di alcuni miti leggendari: Chet Baker, Charlie Haden, Art Farmer, Irio De Paula, Lee Konitz, Paul Motian, solo per citarne alcuni. Collaborazioni per colonne sonore con Ennio Morricone, partecipazioni televisive sui principali canali televisivi e radiofonici nazionali. Una carriera unica, che non ha eguali.

Questo concerto è finanziato attraverso il bando “per chi Crea” del Ministero della Cultura e della SIAE.

Martedì 4 giugno è atteso il pianista anconetano Paolo Principi con il tributo ai Weather Report “A remark you made”.