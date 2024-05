Una gita alla Rocca di Angera: il Comune di Biella per la terza età.

L’assessorato alle Politiche Sociali della Città di Biella, nell’ottica di sostenere il benessere e la socializzazione nella terza età, propone il 20 luglio 2024, con l'organizzazione tecnica di Arcobaleno s.r.l. gruppo le Marmotte Biella, una “Gita alla Rocca di Angera”.

Programma:

Ore 7.55: partenza da P.zza Lamarmora;

Ore 8.00: partenza da c.so 53° fanteria zona edicola stadio;

Arrivo ad Angera, incontro con la guida per tour guidato alla Rocca: uno dei pochi edifici fortificati medievali integramente conservato. Abbarbicata su uno sperone di roccia calcarea affacciato sulle sponde del lago Maggiore, la Rocca ebbe, a partire dal Medioevo, un’importanza strategica sia dal punto di vista militare, sia da quello commerciale. Inizialmente di proprietà della Mensa Arcivescovile, la Rocca d’Angera venne acquistata nel 1834 dalla famiglia Visconti. Oggi la Rocca appartiene alla famiglia Borromeo;

Ore 13 - pranzo presso il Ristorante “Il Larice” con il seguente menù: crudo Vigezzo con gnocco fritto - fusilloni con pesto, pomodorini e crema di pecorino - capocollo di maiale glassato alla birra con patate in doppia cottura - torta della casa, acqua, vino e caffè. Al termine passeggiata lungo il lago Monate;

Ore 17.30 ca: partenza per il viaggio di ritorno.

La quota comprende: Viaggio A/R in pullman G.T. – visita guidata alla Rocca, pranzo in ristorante con menù indicato bevande incluse, assicurazione e iva.

La quota non comprende: mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.

Il minimo di partecipanti è fissato a 40. Il Comune di Biella, Assessorato alle Politiche Sociali, contribuisce al costo del trasporto.

Le iscrizioni saranno aperte lunedì 3 giugno 2024, dalle ore 9.00 alle 12,00 presso i Servizi Sociali in via Tripoli, 48 (piano terra). Iniziativa rivolta prioritariamente ai cittadini residenti in Biella con età pari o superiore a 60 anni fino ad esaurimento dei posti disponibili. Eventuali domande di non residenti saranno collocate in lista d’attesa.