La grande lirica a Sordevolo con l'Aida. Baroni del Teatro Coccia: “Un sogno che si realizza”, FOTO e VIDEO

I costumi saranno del Lanificio di Sordevolo, oltre un centinaio di persone legate all'associazione del Teatro Popolare hanno già dato la loro disponibilità a fare da comparse, saliranno sul palco nel meraviglioso anfiteatro voci esperte del repertorio verdiano del panorama internazionale come Mary Elisabeth Williams e Serena Farnocchia, e si esibirà il danzatore e coreografo Ahamad Joudeh. La macchina organizzativa si è già messa in moto da mesi per l'Aida, la più importante opera composta da Giuseppe Verdi, tra le più complesse da mettere in scena, che verrà rappresentata a Sordevolo da venerdì 5 a sabato 13 luglio il venerdì e il sabato alle 21, nell'ambito del progetto "Sordevolo Opera che passione".

Una importante scommessa alla quale stanno lavorando a testa bassa il Teatro Coccia di Novara, il Comune di Sordevolo e l'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo. Un rinnovato sodalizio nato l'anno passato con il Nabucco, che il solo 2 giorni ha registrato nell'anfiteatro Giovanni Paolo II 1.300 presenze. “E' un sogno che si realizza – commenta entusiasta il direttore del teatro Coccia di Novara Corinne Baroni - . Avremmo voluto portare in scena l'Aida già l'anno passato, poi abbiamo accantonato l'idea per la complessità della sua realizzazione, dell'importanza dei costumi e dell'ambientazione. Ma ora ci siamo: abbiamo imparato a come organizzarci per le prove, per gli spostamenti, e ora siamo in grado di ottimizzare tempi e risorse. Stiamo realizzando per esempio le scene a Novara, e poi le porteremo qui in un secondo momento, dove le monteremo. Ringraziamo per esempio il Lanificio di Sordevolo che realizzerà i tessuti dei costumi”. Resta l'incognita del tempo, ma anche a questo gli organizzatori ci stanno lavorando: la capienza delle serate sarà limitata a quella del Teatro Coccia in modo tale che in caso di maltempo chi vorrà avrà la possibilità di vedere l'opera a Novara. E se eccezionalmente le previsioni dessero permanenza di beltempo ecco che l'accoglienza a spettacolo sarà aumentata senza problemi.

Corinne Baroni vede però anche oltre: “Nel mio immaginario sarebbe bello fare in modo da prevedere pacchetti turistici nei quali c'è la serata dell'opera, e oltre a questa un 'altra di un concerto, e una terza di balletto, in modo tale da attrarre turismo culturale, che di giorno potrebbe visitare il territorio. Vorremmo portare a Biella turismo che va oltre alle ambizioni artistiche”. A questo proposito Andrea Quaregna della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Alessandro Boggio Merlo dell'Uib presenti alla conferenza di stampa di presentazione ieri mattina mercoledì 29 maggio a Sordevolo, hanno già dato la loro disponibilità a lavorare in quella direzione.

“E' la prosecuzione di un sogno – fa eco a Corinne Baroni il sindaco di Sordevolo Alberto Monticone - . Avevamo già pensato all'Aida poi abbiamo fatto un passo indietro e ora siamo qui. Sordevolo non è solo Passione, è tanti eventi e soprattutto dare continuità alla visione iniziale del progetto “Opera che passione” è la cosa migliore che possiamo fare”.

Entusiasta anche il regista, Alberto Jona: “Il progetto Opera che passione ha una valenza unica: legarsi al territorio e alla gente di Sordevolo per reinventare ogni volta quel gesto teatrale antico che vede nelle sacre rappresentazioni il coinvolgimento e l'agire dell'intera popolazione. Questo è lo spirito che ha animato il Nabucco e animerà l'Aida”.

“Ringraziamo l'amministrazione per quello che sta facendo per Sordevolo – ha invece esordito il presidente dell'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo Stefano Rubin Pedrazzo in conferenza stampa con il giovane direttore Flaminia Perino - . Noi riusciamo a partecipare sempre perchè siamo una squadra che non guarda date e orari. Non c'è bisogno di chiamare i volontari, quando sanno che c'è qualcosa arrivano già loro. E' questa la nostra forza, la forza di Sordevolo”.

Il progetto Sordevolo, L’Opera che Passione! è patrocinato da Ministero del Turismo e Comune di Sordevolo, Si avvale del sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Lauretana, del contributo di Ministero della Cultura, Regione Piemonte e Città di Novara. Il progetto si avvale inoltre della collaborazione di Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, Museo Egizio di Torino, Lanificio di Sordevolo, Fondazione Biellezza e StopOver.

I biglietti dai 20,00 ai 25,00 euro sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Coccia e online e sul sito e nei punti vendita TicketOne.