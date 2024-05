Biella, un concerto per l'ospedale

Sabato 8 giugno, alle 21, nel teatro Don Minzoni di Biella, gentilmente concesso, si terrà il secondo concerto benefico del progetto “la staffetta della generosità biellese” a favore dell’ALTA TECNOLOGIA per l’ospedale di Biella, ideato dall’associazione Amici dell’ospedale di Biella in collaborazione con Fondazione CRB e Fondo Edo Tempia.

Nella serata dell’8 giugno prosegue la raccolta fondi pro ALTA TECNOLOGIA in ospedale e il coro Le voci del sabato sera, diretto dal maestro Alessandro Lamantia, prenderà dall’Ass. amici dell’ospedale di Biella il testimone della “staffetta musicale della generosità ”, già avviata il 23 maggio con il concerto Jazz a Città Studi. Protagonisti della serata musicale benefica dell’8 giugno saranno i 40 coristi del coro Gli amici del sabato sera, accompagnati da vari strumentisti, con un vasto repertorio che spazierà dal canto religioso alle canzoni di R. Vecchioni , Zucchero, gli Abba, i Pooh e altri autori moderni.

Il Presidente dell’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella ringrazia tutti i coristi e musicisti, il maestro Lamantia e il gruppo ILTEC-BIELLA, che hanno sposato la causa del progetto “STAFFETTA DELLA GENEROSITÀ BIELLESE PER L’ALTA TECNOLOGIA” (mantenimento robot chirurgico e Sala Ibrida) e aderito gratuitamente per dar vita alla serata musicale. “La raccolta fondi per L’Alta Tecnologia con il mantenimento Robot chirurgico e attivazione Sala Ibrida -afferma il dott. Leo Galligani, Presidente dell’Associazione Amici dell’ Ospedale di Biella- ha lo scopo di completare un progetto a favore di tutti, ma anche coinvolgere i cittadini nella conoscenza-partecipazionecollaborazione di una vera trasformazione del nostro ospedale, che diventerà piu’ attrattivo per nuovi medici e con grandi benefici per i pazienti : si potranno ricevere a casa nostra, con medici esperti, cure che oggi si possono ottenere solo nei grandi centri nazionali. La parola chiave e’ “ INSIEME“, tutti insieme per un alto fine e un obiettivo che riguarda tutti noi: il nostro Ospedale.

Le Voci del Sabato Sera

Il Coro “Le Voci del Sabato Sera” è diretto da Alessandro Lamantia, che lo segue fin dalle sue origini.. Nasce a Tavigliano a partire dal 2009. Precedentemente esisteva già una realtà corale, ma è solo successivamente che il gruppo è diventato più stabile. Oggi conta circa 40 PERSONE, tra coristi e musici appassionati , tutti di età diverse .

“Ciò che mi rende più orgoglioso-dice il maestro Alessandro Lamantia- è il fatto di avere persone di tutte le età… basti pensare che il più grande del coro ha 75 anni, le ragazze più giovani invece 15: una 60ina di anni di differenza! Ciò significa che la musica che suoniamo e cantiamo, attira persone, uomini e donne, di tutte le età, con un comune denominatore: la passione per il canto! A ottobre abbiamo partecipato alla 4° Rassegna Corale del Lago Maggiore, due anni fa abbiamo cantato allo Stadio Pozzo di Biella in occasione del Meeting regionale di Atletica; cantiamo in Chiesa, cantiamo in Teatro, cantiamo allo Stadio, cantiamo ovunque ci sia bisogno di lasciarsi andare a pensieri positivi e musicali!”.

Il coro, a voci miste, con una lunga esperienza liturgica, spazia da canti religiosi a musica leggera a cui fa da cornice la band (basso, batteria, tastiera e chitarra). E’ associato all’ Associazione cori piemontesi . Il coro è formato da 14 soprani, 13 contralti, 7 tenori, 2 bassi. Presenteranno i brani Ezio Germanetti e Pietro Raco, appartenenti al coro stesso Nel 2018, grazie ad una collaborazione esterna, parte del gruppo è andata a cantare in Vaticano, in occasione della Prima Messa di Avvento.

Presidente : Grazia Martinazzo

Direttore Alessandro Lamantia

Tesoriere : Cinzia Laura Tomasi