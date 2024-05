Momenti di paura, nella serata di mercoledì, a Santhià. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto ha sfondato un passaggio a livello ed è rimasta bloccata sui binari.

Per fortuna è stato possibile fermare in tempo il treno e l'incidente si è chiuso senza feriti. Sul posto personale del 118 e mezzi di soccorsi si sono occupati di mettere in sicurezza il mezzo coinvolto.