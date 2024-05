Maltempo in arrivo con forti temporali, possibili grandinate e raffiche di vento (foto di repertorio)

"L’arrivo di aria fresca e instabile, unitamente al parziale soleggiamento sulle zone di pianura nelle ore centrali, favorirà la formazione di rovesci e temporali localmente intensi tra il tardo pomeriggio e le prime ore della mattina di domani, con fenomeni più probabili tra Novarese, Vercellese, Verbano e al confine con la Lombardia". LO scrive Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: "Saranno possibili locali grandinate di piccole-medie dimensioni e raffiche di vento. Dalla mattinata di domani è atteso un miglioramento del tempo con ampie schiarite, favorito dall'innesco di venti di foehn nelle vallate alpine e un temporaneo aumento dei valori di pressione".

In considerazione delle previsioni meteorologiche il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali sulla pianura del Novarese e Vercellese (zona I), e sul settore settentrionale orientale (zona A) per la giornata di oggi e domani. Sono attesi locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante.