Incontro ASL Biella-Case di Riposo: “Risposte concrete entro la fine di giugno”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il 28 maggio sono state ricevute presso la sala convegni dell’Ospedale degli Infermi di Ponderano dal direttore del distretto della ASL Biella Barbara Bragante (accompagnata dai collaboratori Diego Zanotti, Fabrizio Crestani e Francesca Pasteris) le sottoscritte strutture RSA della provincia di Biella rappresentative di circa 1350 posti letto per altrettanti anziani non autosufficienti ivi residenti.

Si tratta di: ASSSA Pensionato per Anziani Casa del Sorriso; Casa Anziani Sandigliano; Casa di Riposo Borsetti Sella Facenda Mosso Valdilana; Casa di Riposo Ciarletti Pralungo; Casa di Riposo Brusnengo; Casa di Riposo Emilio Reda Valdilana; Casa di Riposo Frassati Pollone; Casa di Riposo Nostra Signora d'Oropa Sordevolo; Casa di Riposo Simonetti Netro; Fondazione Cerino Zegna Impresa Sociale; Residenza Cerino Zegna Occhieppo Inferiore; Residenza Capellaro Mongrando; Residenza Gallo Cossato; Residenza Maria Grazia Lessona Gruppo Anteo; Istituto Belletti Bona; Casa di Soggiorno Anziani Gaglianico; Casa di Riposo Clelia e Florindo Comotto Vigliano Biellese; RSA Adele Mora e Cerruti Sola Eugenio Mezzana Mortigliengo; Casa di Riposo Pozzo Ametis Occhieppo Superiore; Infermeria San Carlo Masserano; Infermeria Vercellone Cavaglià; OASI Opera Assitenza SS. Immacolata – Impresa Sociale.

Dalla somma degli interventi e delle richieste esposte da tutti i partecipanti sono emerse criticità economico-organizzative non più rinviabili e che necessitano di risoluzioni immediate. Preso atto dell'impegno dell'ASL, le scriventi restano in attesa di risposte concrete esposte e nella suddetta seduta concordate con i partecipanti, entro la fine di giugno al fine di scongiurare l'assunzione di provvedimenti drastici come già anticipato nelle scorse settimane a partire dal prossimo 1° luglio”.