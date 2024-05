Giornata mondiale della sclerosi multipla, il Biellese si colora di rosso

Per le oltre 140mila persone con SM in Italia sarà una settimana densa di appuntamenti, che si svolgeranno sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

La Settimana di informazione sulla sclerosi multipla e patologie correlate si apre con la campagna di sensibilizzazione, PortrAITs, per mettere in evidenza i sintomi invisibili della sclerosi multipla. Una campagna che coglie il lato “nascosto” della malattia e partirà da Genova con un open air exhibit di ritratti di persone con SM aperta fino al 31 maggio. Successivamente l’esposizione viaggerà attraverso diverse città italiane: Napoli, Vicenza, Varese e Torino. La campagna sarà on air con uno spot TV dal 26 maggio per sensibilizzare su una malattia cronica, invalidante e complessa, per la quale ancora non esistono terapie definitive.

“PortrAIts ha una forza comunicativa enorme. Parla di noi persone con SM in maniera nuova, svelando i lati nascosti della malattia e mostrando i sintomi invisibili grazie a un uso etico dell’intelligenza artificiale. Nasce con l’obiettivo di colmare la grande lacuna di conoscenza e sensibilizzare sui sintomi invisibili della sclerosi multipla,” spiega Francesco Vacca, presidente nazionale AISM.

Il 30 maggio si celebra il World MS Day, la Giornata Mondiale della sclerosi multipla, contemporaneamente in 70 paesi di tutto il mondo. Per le oltre 140mila persone con SM in Italia, sarà il culmine di una settimana di informazione e sensibilizzazione, durante la quale i principali monumenti italiani saranno illuminati di rosso. Anche nel Biellese saranno illuminati di rosso in uno spettacolo di luci che colorerà l’Italia intera: Battistero di Biella, Caserma dei Carabinieri di Biella, Comune di Candelo, Monumento dei Caduti nella Piazza del Comune di Cossato: ringraziamo il Comune di Biella, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella, il Comune di Candelo e il Comune di Cossato per la gentile disponibilità all’adesione alla Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. Verranno inoltre esposti manifesti di PortrAIts al Museo del Territorio di Biella.

"Ogni anno, rivivere tutti insieme la celebrazione di questa ricca settimana, significa ricordarci che noi AISM, stiamo lavorando insieme e con passione verso l’identico obiettivo, costruire un mondo libero dalla SM. E’ questo l’augurio e l’impegno di Biella, dichiara il presidente Paolo Trenta Dal 25 al 31 maggio, una serie di eventi nazionali di grande importanza si svolgeranno per sensibilizzare e informare sulla sclerosi multipla. Incontri, manifestazioni ed eventi saranno organizzati per parlare di qualità di vita delle persone con SM e dei loro caregiver, tutela dei loro diritti e ricerca scientifica. Gli appuntamenti principali includono una diretta streaming con i candidati alle elezioni europee.

Dal 29 maggio il Congresso FISM che riunirà 150 ricercatori per discutere gli ultimi progressi nella ricerca sulla SM all’evento dedicato alla Salute del Cervello per “Ripensare la diagnosi della sclerosi multipla e delle patologie correlate”, la consegna del Premio Rita Levi Montalcini, e la celebrazione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla con un incontro istituzionale alla Camera dei Deputati per celebrare i 10 anni della Carta dei Diritti AISM , presentare i dati del Barometro 2023, la fotografia della SM in Italia e lo stato dell’Agenda della SM e patologie correlate 2025.