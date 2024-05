La Brunfelsia: l’incredibile pianta rifiorente e perenne, dal profumo intenso.

Siamo certi che non ne hai mai sentito parlare, come tantissime persone: ci riferiamo alla Brunfelsia, una pianta rifiorente e perenne, caratterizzata da un intenso profumo. Una pianta che ti presentiamo meglio oggi, certi che vorrai passare a scoprirla al più presto da vicino!

Per prima cosa, devi sapere che i fiori della Brunfelsia sbocciano a partire dalla tarda primavera e continuano a rifiorire per tutta l’estate (anche se in modo meno abbondante) fino all’autunno inoltrato. È quindi una pianta sempreverde, perfetta sia in giardino che in terrazzo, per avere quel tocco di colore che non tutte le piante garantiscono tutto l’anno.

I suoi fiori, inizialmente, sono viola scuro e, invecchiando, assumono colorazioni sui toni della lavanda e poi del bianco. Ecco perché, su una pianta di Brunfelsia in piena fioritura, sono presenti contemporaneamente i fiori di 3 colori diversi che regalano un effetto davvero notevole! Per questo motivo è anche conosciuta come “Yesterday, today, tomorrow”, ovvero “Ieri, oggi, domani”.

L’unica accortezza per accogliere a casa propria questa meraviglia sempreverde, rifiorente e profumatissima? Teme un po’ il freddo, per cui ti consigliamo di non esporre la pianta a una temperatura inferiore a 0°C, per l’inverno è sufficiente addossarla ad un muro a sud.

Infine, altro piccolo consiglio: non tollera i ristagni d’acqua, quindi non bagnarla mai eccessivamente.

Dove la puoi posizionare? Sia al sole che a mezz’ombra!

Insomma, oggi ti abbiamo fatto scoprire una pianta che fiorisce di continuo, profumata, sempreverde e anche tricolore… dicci, dove ne hai mai vista una così?

Da noi al Centro Piante Scarlatta a Biella, in Via Milano 149, dove ti aspettiamo con questa e tante altre proposte che ti sorprenderanno!