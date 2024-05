A Biella si celebra il Corpus Domini.

Si terranno questa sera le celebrazioni del Corpus Domini, la Solennità del SS. Corpo e sangue di Cristo. Presso la Cattedrale di Biella, alle ore 20.45, la Solenne celebrazione Eucaristica verrà presieduta dal Vescovo Roberto Farinella. A seguire la Processione Eucaristica per le vie della città: via Duomo, via Italia, piazza Primo Maggio, via La Salle, via San Filippo, via Seminari e ritorno in piazza Duomo.

Al termine della manifestazione si terrà la Benedizione Eucaristica.

Sono invitata a partecipare le comunità parrocchiali, le associazioni, i movimenti ecclesiali e le confraternite, nonché tutti i cittadini.