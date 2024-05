Biella, urina in pubblico ai Giardini Zumaglini. Poi insulta gli agenti: nei guai un 30enne (foto di repertorio)

Sembra proprio che siano state diverse le segnalazioni e le richieste di intervento da parte dei cittadini che, stando alle ricostruzioni del caso, avrebbero notato un uomo intento a urinare davanti a tutti nel bel mezzo dei Giardini Zumaglini di Biella.

È accaduto nei giorni scorsi, intorno alle 19. In breve tempo, gli operatori delle Volanti di Polizia l'hanno raggiunto per svolgere tutti gli accertamenti di rito. Alla richiesta di spiegazioni l'uomo, un 30enne di origine straniera, avrebbe prima ignorato i richiami delle forze dell'ordine poi avrebbe cominciato a offendere e insultare gli uomini in divisa con un atteggiamento “di sfida”.

Molto probabilmente verrà denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, assieme ad una sanzione amministrativa per atti contro la pubblica decenza.