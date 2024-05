Liceo Sella, per i 150 "Lo sguardo di pace" di Sofia Bonfatti sulla panchina gigante a Oropa, FOTO

150 anni sono tanti e il Liceo Sella li sta festeggiando alla grande. Tra diversi eventi in calendario l'ultimo ha avuto come location Oropa, nel fine settimana con l'inaugurazione della panchina gigante della Pace, raggiunta a piedi dalla marcia della Pace partita da Biella alle 7, alla quale hanno preso parte una trentina di persone tra docenti, alunni e genitori.

La costruzione era stata realizzata l'anno passato dall' Associazione Oropa Outdoor con le vecchie parallele asimmetriche che il Liceo G. e Q. Sella aveva dismesso. Domenica 26 maggio, è stato premiato il disegno che ha vinto il concorso grafico a tema “Pace” proposto dal Prof. Massimo Bidese, docente del Liceo e presidente dell'Associazione: “Lo sguardo di Pace”, realizzato da Bonfatti Sofia 3F, che troverà spazio sullo schienale della panchina gigante.

Sono stati oltre 120 gli alunni delle varie classi del Liceo Artistico che si sono cimentati nella proposta ed hanno realizzato progetti grafici ricchi di messaggi su questo tema. Una commissione esaminatrice composta da Dott. Gianluca Spagnolo in qualità di Dirigente del Liceo G. e Q. Sella, Prof. Massimo Bidese in qualità di Presidente dell'ASD Oropa Outdoor, Prof. Pierro Leonardo in qualità di Docente di Discipline Pittoriche del Liceo Artistico e dalla Prof.ssa Pezzuolo Patrizia in qualità di Docente organizzatrice della Marcia della Pace, ha selezionato, i migliori tre lavori senza conoscere i nominativi degli studenti tra tutti gli elaborati realizzati. Quello di Sofia è stato giudicato il migliore, seguono il disegno di Fusetti Ambra della 1P “ Uniti dalla Pace” e quello di Ghelfi Martina anche lei 1P con “Flowers' Dreams”. I Premi messi a disposizione dall'ASD Oropa Outdoor sono stati per il vincitore una brsa di studio di Euro 100,00, per il secondo un'altra borsa studio Euro 50,00 e per il terzo Euro 25,00.

Domenica più di 80 elaborati degli studenti che hanno partecipato al concorso sono stati esposti nei pressi della panchina, e nelle prossime settimane saranno trasformati in cartelloni che saranno esposti in maniera permanente. Dopo la premiazione i ragazzi hanno cantato e recitato brani sulla pace con accompagnamento dal vivo. Un aperitivo ha concluso la manifestazione. Nelle prossime settimane gli elaborati degli alunni saranno trasformati in cartelloni che saranno poi esposti in modo permanente nelle vicinanze della panchina, mentre quello vincitore “Lo sguardo di pace” verrà realizzato sullo schienale della panchina.

Gli appuntamenti per il compleanno del Liceo Sella non sono però finiti perchè le classi 3B, 3M liceo classico e 3H liceo artistico questa sera alle 20,30 al castello di Verrone presenteranno una serata di letture, musica ed espressioni artistiche ispirate al tema del viaggio tra il mondo antico e la contemporaneità.