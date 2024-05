Scuola, Cgil Biella lancia l'allarme: “Ci attende un’altra estate calda, ecco le questioni aperte”

“L’elefante ha partorito il topolino”. Così il sindacalista della Cgil Alessandro Marra commenta la situazione che si è venuta a creare nel mondo della scuola. E quindi aggiunge e spiega: “Il Ministero dopo molti ritardi ha pubblicato i bandi per l’accesso alle graduatorie delle supplenze dei docenti e del personale Ata. Peccato che contemporaneamente ci siano molti altri impegni per il mondo della scuola. I docenti sono infatti occupati nella preparazione degli esami di terza media e nella maturità per gli studenti, ad esempio, tra simulazioni d’esame, prove invalsi e documenti vari. Inoltre sono in corso le iscrizioni e le selezioni per i Corsi abilitanti delle varie materie, sia per le medie sia per le superiori. E si devono preparare i corsi per la Scuola d’estate previsti con i fondi del PNRR... Insomma, un vero e proprio pasticcio partorito da chi aveva annunciato misure e tempi adeguati per una tale mole di questioni”.

“Le procedure pur essendo informatizzate restano complicate e laboriose - aggiunge Marra -. E’ richiesta molta competenze e tanta attenzione, con il rischio di errori che potrebbero pregiudicare un incarico di lavoro. Segreterie e Provveditorato in poche settimane vengono caricate di una mole di lavoro per cui spesso non c’è abbastanza personale. I sindacati danno consulenze, consigli e aiuto concreto nell’affrontare questa massa di documenti da compilare e da produrre in tempi tanto stretti e così ravvicinati. Certo, si poteva fare meglio di così, ascoltando magari i consigli che arrivano dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali. Peccato, ci attende un’altra estate calda, con l’ennesima corsa contro il tempo per fronteggiare così tante questioni, tutte insieme, e puntare ad avere tutto il personale necessario per iniziare il nuovo anno scolastico”.