Passaggio a Tim business: vantaggi e offerte per le pmi

Le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono un pilastro fondamentale dell'economia, e la loro efficienza operativa è fondamentale per il successo nel mercato sempre più competitivo di oggi. Per questo, la scelta di un partner affidabile per le soluzioni di telecomunicazione e connettività è essenziale. Le offerte Tim business possono essere la soluzione, dato che offrono diversi servizi pensati appositamente per le esigenze delle PMI.

Le migliori offerte Tim business per le PMI

Tim Business si distingue per la sua reputazione consolidata nel settore delle telecomunicazioni, offrendo soluzioni innovative e affidabili per le aziende di tutte le dimensioni. Le PMI trovano in Tim Business un partner strategico in grado di soddisfare le loro esigenze specifiche, offrendo servizi su misura che consentono di ottimizzare le operazioni aziendali e migliorare la produttività complessiva.

Una delle caratteristiche distintive delle offerte Tim Business è la loro capacità di essere personalizzate per adattarsi alle esigenze uniche di ciascuna PMI. Attraverso una consultazione con un consulente Tim Business, le aziende possono definire esattamente quali servizi e funzionalità sono necessari per ottimizzare le loro operazioni.

Le offerte Tim Business sono progettate per essere altamente scalabili, consentendo alle PMI di adattare facilmente i loro servizi in base alla crescita aziendale o a cambiamenti nelle esigenze operative. Ciò significa che le aziende possono espandere o ridimensionare i propri servizi di telecomunicazione in modo rapido ed efficiente, senza interruzioni nella continuità operativa.

Tim Business mobile

Passando a Tim Business Mobile con un contratto aziendale potrai ottenere una serie di vantaggi non indifferenti.

Puoi dedurre le spese delle SIM aziendali dalle tasse.

Ottieni accesso al servizio 5G e hai priorità sul segnale della rete mobile.

Hai a disposizione un consulente certificato TIM Business per qualsiasi assistenza.

Ricevi una sola fattura, sia per il servizio mobile che fisso.

Ottieni sconti se hai molte SIM aziendali.

Puoi noleggiare o acquistare smartphone e altri dispositivi, incluso un servizio di assicurazione.

Tim Business fisso

Con Tim Business fisso puoi ottenere la migliore connettività FIBRA per la tua azienda, con assistenza Premium.

Puoi dedurre completamente i costi della connettività.

Hai accesso a un numero verde per l'assistenza tecnica dedicata.

Un consulente certificato TIM Business ti assisterà in ogni fase.

Ricevi una sola fattura, anche per i servizi mobili.

Ottieni sconti su misura per le esigenze della tua azienda.

Puoi usufruire di offerte speciali, incluso un centralino virtuale.

Tim Unica Business

Tim Unica Business è un'offerta dedicata alle aziende e ai professionisti che vogliono beneficiare delle migliori offerte sia per i servizi fissi che mobili di TIM Business, tutto insieme!

Ottieni il doppio dei dati previsti dalle singole offerte.

Accedi al servizio Tim WORK SMART tramite Tim Digital Store.

Hai a disposizione il servizio TIM Quality Assistance per le tue linee fisse aziendali.

Ricevi una sola fattura per tutti i servizi fissi e mobili.

Ottieni uno sconto di 5€ sulla tua rete fissa TIM Business, sempre.

Servizio Denat Tim Business

Il servizio DeNAT Dati ibox è pensato per i clienti che necessitano di una visibilità end-to-end della SIM su internet o altri servizi che richiedono un indirizzo IP pubblico.

Ogni SIM ha un indirizzo IP pubblico-dinamico univoco quando si naviga con APN ibox.

Non è necessario configurare nulla sul dispositivo.

Il servizio costa solo 1€ al mese, senza costi iniziali.

Il servizio Denat Dati è per la clientela TIM Business e non richiede configurazioni aggiuntive, viene attivato automaticamente e può essere configurato per soddisfare le tue esigenze di connessione.

Centralino cloud Tim Business

Il centralino cloud Tim Business è una soluzione avanzata e affidabile per aziende di tutte le dimensioni. È flessibile, scalabile e offre una qualità audio superiore. Un centralino VoIP utilizza Internet per le chiamate vocali, offrendo comunicazioni più efficienti e convenienti rispetto alla telefonia tradizionale, quindi può essere molto comodo per le imprese.

Tim Business 5G

Il servizio TIM Business 5G è disponibile in alcune aree delle città e su dispositivi abilitati. Per saperne di più, basta contattare un consulente Tim business, che potrà darti informazioni specifiche sul 5G, così da iniziare a utilizzare le tecnologie del futuro con velocità fino a 2Gbps. Oltre al supporto fornito da un consulente Tim Business, le PMI beneficiano anche di un servizio di assistenza tecnica in caso di problemi o domande relative ai servizi offerti.