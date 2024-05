A Sordevolo il Mercatino degli Angeli: aperte le iscrizioni per gli espositori.

Mancano poco più di sei mesi al ritorno del Mercatino degli Angeli ma a Sordevolo i preparativi sono già in corso e il paese è pronto per affrontare la fase organizzativa della manifestazione che, ogni anno, si dimostra un bellissimo esempio dello spirito di festa e gioia, caratteristici del periodo Natalizio.

Il cuore pulsante delle attività del Mercatino, come ogni anno, saranno certamente gli espositori (lo scorso anno se ne sono contati circa 200) e la grande varietà dell’offerta merceologica che porteranno con sé.

A disposizione di tutti coloro che volessero fare parte della manifestazione di quest’anno in veste di espositori, il nostro sito offre tutte le informazioni necessarie. Sarà possibile presentare la propria domanda di iscrizione, in maniera esclusivamente digitale, a partire da lunedì 27 maggio 2024 compilando l’apposito form presso l’indirizzo: https://www.ilmercatinodegliangeli.it/form-iscrizione/.

A coloro che desidereranno partecipare per la prima volta viene inoltre richiesto di allegare alla propria domanda di iscrizione un breve curriculum personale e una descrizione, corredata da documentazione fotografica, della merceologia destinata all’esposizione durante il Mercatino.

L’edizione 2024, che si svolgerà per sei domeniche dal 10 Novembre al 15 Dicembre, con in aggiunta la novità della giornata di sabato 7 Dicembre, si preannuncia essere vivace e ricchissima di sorprese, in continuazione con lo spirito di rinnovamento e ampliamento del palinsesto dei servizi dedicati ai visitatori e agli espositori che ha caratterizzato gli appuntamenti del 2023.

Per informazioni e delucidazioni riguardo il regolamento e la procedura di iscrizione gli aspiranti espositori sono pregati di consultare il nostro sito presso l’indirizzo: https://www.ilmercatinodegliangeli.it/.