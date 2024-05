Arriva la mostra “Veli perduti: cueffe e mucarö”

Dal 2 giugno al 28 luglio al Museo degli Acquasantini di Pettinengo (oratorio di San Rocco, frazione Livera) sarà riallestita la mostra “Veli perduti: cueffe e mucarö”, per iniziativa dell'Associazione “Piccola Fata” e del DocBi - Centro Studi Biellesi.

Nella mostra verrà esposta una selezione degli oltre trecento veli da chiesa che la "Piccola Fata", fondata a Pettinengo nel 2002, ha ricevuto in donazione nell'arco dei vent'anni della sua attività. Con alcuni di questi veli venne allestita, nel 2004, una prima mostra a cura di Giovanna Fontana, anima dell'associazione. In quell’occasione Pierangelo Costa ideò un’originale sagoma in ferro raffigurante il profilo di un busto femminile da applicarsi allo schienale di una sedia, sulla quale appoggiare il velo rendendolo in tal modo ben visibile.

Nella chiesa di San Rocco vennero esposte le sagome di un centinaio di donne, ottenendo un effetto scenografico emozionante; pareva quasi di ritornare indietro nel tempo vedendo le figure trasformarsi, come se altrettante donne stessero pregando con indosso la cueffa. Nel corso degli anni la collezione si è ampliata e arricchita fino a raggiungere gli attuali trecento veli, tutti schedati e documentati fotograficamente. Questo nuovo allestimento, curato con la collaborazione della sig.ra Vanda Vercellino, è composto da una serie di veli ricamati, di particolare pregio, risalenti a fine Ottocento - primi Novecento, conservati con cura e poi tornati alla luce per riannodare i fili della memoria e della tradizione.

La mostra resterà aperta nell’ambito della Rete Museale Biellese tutte le domeniche dalle 14:30 alle 18:30. Per i gruppi è aperta tutti i giorni su prenotazione (cell. 347 6825122).