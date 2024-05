Vigliano, al via interventi di asfaltatura lungo le strade comunali: ecco le vie interessate

A Vigliano Biellese iniziano gli interventi di asfaltatura lungo alcune strade del paese. A darne notizia il Comune. L'esecuzione è prevista nel periodo compreso tra il 27 maggio e il 7 giugno, salvo condizioni climatiche avverse.

In particolare, tra ieri e oggi, le lavorazioni avranno luogo nelle seguenti vie: Detomati, dall’intersezione con via Milano fino alla via Lamarmora; Mazzia, dall’intersezione con via Detomati fino all’intersezione con viale Chiapei e nel tratto tra via Roggia e via Mazzia; Garibaldi, dall’intersezione con corso Avilianum; Rivetti, dall’intersezione con via Garibaldi; Libertà, nel tratto fino al passaggio a livello; Libertà, piazzale davanti campo Aurora, parte compresa tra l’entrata e la ferrovia; Italia, tra la rotatoria di Via Q. Sella e la rotatoria di via Brignana; San Quirico, dall’intersezione con via Campazza fino alla fine della strada; Barazzetto; Lungo Cervo; Trossi.

Il Comune evidenzia, inoltre, che per quanto riguarda la regolamentazione del transito veicolare, è prevista la chiusura totale al transito della via Detomati, nel tratto tra largo Parrocchiale e la via Lamarmora e della via Mazzia, nel tratto dall’intersezione con via Detomati e viale Chiapei per il periodo dal 27 al 31 maggio, residenti esclusi.

Per tutte le altre vie è prevista l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, comprensivo del divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti oggetto di intervento.