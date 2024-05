La formazione d’eccellenza dei giovani medici arriva a Biella, il Piemonte dice sì al Teaching Hospital

Approvata la delibera regionale per la costituzione di un Teaching Hospital presso l’ospedale di Ponderano.

Con il via libera dato dalla Regione Piemonte, Biella si doterà di un vero e proprio ospedale di insegnamento: un centro di formazione d’alto livello in grado di formare sia i futuri medici che gli attuali, in una connessione con le università piemontesi. Una splendida notizia per l’Asl più piccola del Piemonte, che riuscirà così a rimediare alla carenza di professionisti e a garantire ai cittadini un servizio sanitario sempre più di qualità. L’ospedale verrà realizzato presso quello di Ponderano in collaborazione tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Università del Piemonte Orientale e ASL di Biella.