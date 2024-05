Fermi tutti! "Biella non è un paese per Vecchi", lo dice il sole 24ore, foto pixabay

Fermi tutti! ci siamo sbagliati, Biella non è un paese per vecchi.

Cari lettori non è il remake di un film dei fratelli Cohen del 2007, ma l’analisi stretta che emerge dal focus del Sole 24 ore che stabilisce che Sondrio è la località più bella in cui vivere in Italia. La struttura dell’inchiesta ha suddiviso sulla base di specifiche categorie e indicatori il miglior posto in cui vivere per bambini, ragazzi e anziani. E da questa analisi emerge come per tutte e tre le categorie Biella, tutto sommato, si difenda bene: 42° per i bambini 35° per i ragazzi e 21° per gli anziani.

Ma se per l’ultima categoria il dato sembra finanche scontato, quello che balza agli occhi è il 35° posto per i ragazzi: Biella da sempre considerata un posto negletto per le giovani generazioni i dati dicono che, tutto sommato, ci sono posti peggiori in cui vivere e non solo in Italia.

A fronte di una classe politica (99° posto) che non da spazio agli under 40 troviamo indicatori particolari che testimoniano una vita fuori da casa e dal luogo di lavoro (24° posto per aree sportive, 31° per concerti e 36° per bar e discoteche).

L’occupazione giovanile poi ci colloca al 17° posto e anche i canoni di locazione sono fra i più bassi. Insomma non sarà il Carnevale di Rio ma in fin dei conti non è poi così male vivere qui e i giovani che ne pensano?

Aspettiamo le risposte