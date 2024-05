Biella, a Pavignano verrà realizzato il cimitero musulmano: “Intervento atteso da tempo”

La comunità musulmana di Biella avrà presto il suo cimitero. Sarà a Pavignano, in un'area esterna, dotata di recinzione e attigua al cimitero del rione, già utilizzato per le sepolture cattoliche.

A darne notizia l'Associazione Culturale Islamica Alhuda: “Era un intervento atteso da tempo. Già durante il Covid si era trovata una soluzione provvisoria, assieme all'amministrazione comunale, in un momento di emergenza, destinando un'area del cimitero di Cossila San Grato ai nostri defunti. Ora, c'è il progetto definitivo del Comune e nelle prossime settimane inizieranno i lavori”.

Nelle intenzioni del piano, il cimitero sorgerà accanto al camposanto già presente e ospiterà dai 250 ai 300 posti. “Ci sarà un ingresso per l'accesso, con tanto di magazzino e cancello - spiegano dall'Associazione Alhuda – Non appena i lavori saranno conclusi ci sarà una cerimonia d'inaugurazione. I ringraziamenti, in questo caso, sono rivolti all'Assessorato dei Servizi Cimiteriali del comune di Biella e all'architetto Ettore Pozzato”.