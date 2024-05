Regionali: non ammessa lista di Forza Italia. Gli azzurri: "Sosterremo lista “Cirio Presidente”"

A seguito di un impedimento di ordine formale la lista provinciale di Forza Italia Biella non è stata ammessa a partecipare al voto per l’elezione del nuovo Consiglio Regionale del Piemonte.

Forza Italia Biella non farà mancare però il proprio sostegno ad Alberto Cirio, candidato alla presidenza della Regione Piemonte per la coalizione di centro-destra.

Si tratta di un doveroso supporto, politico ed elettorale, nei confronti di un Presidente che ha lavorato per cinque anni con energia ed efficacia alla crescita economica, sociale e civile della Regione Piemonte.

Per continuare insieme questo percorso di progresso, Forza Italia Biella sosterrà alle prossime elezioni regionali la lista “Cirio Presidente”.

Lo dichiara Alessio Serafia, segretario provinciale di Forza Italia Biella.

Quanto è accaduto non avrà in ogni caso nessuna ripercussione sulle liste di FI al Comune di Biella e alle Europee, dove i nostri candidati stanno lavorando per la presentazione dei vari programmi elettorali.