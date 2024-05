A quasi due anni dalla sua ultima visita, torna a Biella Pier Luigi Bersani. L'appuntamento è previsto per le 17.30 di giovedì, 30 maggio, nella sede elettorale del centro sinistra di via Italia, a due passi dalla piazza del Battistero.

L'ex segretario del PD verrà a sostenere la campagna elettorale comunale, regionale ed europea. Un'occasione – come riportato dagli organizzatori – per ascoltare idee e proposte per il futuro dell'Italia.