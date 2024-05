Liberato a Viverone un germano reale recuperato a Ponzone VIDEO

Sguazzava in una pozzanghera in un cortile a Ponzone, un germano reale maschio che è poi stato recuperato e in seguito liberato nel lago di Viverone dal personale per il recupero della fauna selvatica della provincia di Biella.

A notarlo è stato un passante che ha capito che forse sarebbe stato meglio riportarlo nel suo habitat piuttosto che vederlo sacrificato in un cortile, e ha quindi chiamato il 112 che ha inviato il personale della provincia.

Il fatto è accaduto oggi lunedì 27 maggio, e non appena è stata liberata l'anatra è stata accolta con favore dalle altre che già si trovavano in acqua.