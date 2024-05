Riascoltati per voi: Eric Clapton - 461 Ocean Boulevard (1974)

Ventunesimo appuntamento per la rubrica “Riascoltati per voi”. Oggi vi presento uno degli album più iconici e influenti della carriera di Eric Clapton, ossia "461 Ocean Boulevard”. Slowhand abbandona un po’ il classico blues dei lavori precedenti e torna in auge con un disco semplicemente da urlo. Eric ha voglia di fare sul serio: la chitarra piange, la voce graffia e le canzoni tirano come matti. Grazie a questo disco, Clapton pone le basi della sua personale rinascita e del suo strepitoso successo.

“461 Ocean Boulevard” è stato pubblicato nel 1974 dall’etichetta Polydor, ed è il secondo album in studio da solista del mitico “Slowhand”. Dopo un periodo difficile, causato dalla tossicodipendenza, questo album rappresenta per l’allora ventinovenne Clapton, un ritorno in grande stile, un punto di svolta fondamentale per la sua carriera.

In “461 Ocean Boulevard”, possiamo ascoltare canzoni del calibro di “I Shot the Sheriff”, canzone originariamente scritta e registrata da Bob Marley, che è diventata uno dei singoli più popolari del disco, nonché uno dei successi commerciali più grandi della carriera di Clapton. Altre canzoni memorabili includono "Willie and the Hand Jive", "Let it Grow" e "Motherless Children”, citerei anche “Steady Rollin’ man”, un rock blues energico e trascinante e “I Can't Hold Out “. Però, per me la più bella in assoluto è “Please Be With Me “, incantevolmente poetica, da pelle d’oca!

Posso quindi confermare ciò che è stato scritto all’epoca, ossia che l’album si snoda attraverso una serie di brani che spaziano dal blues al rock fino al reggae, si può notare e ascoltare tutta la versatilità e la maestria di Eric Clapton come musicista. Così come la sua voce è carica di passione ed il suo stile di chitarrista è inconfondibile, tecnicamente bravissimo (questo di certo non lo scopro io!).

Le tracce sono molto ben prodotte, esse mantengono l'ascoltatore incollato dall'inizio alla fine, un disco imperdibile. Una volta nella vita bisogna ascoltarlo, meglio riascoltarlo più e più volte aggiungo io, perché oggi vi sto parlando di un classico intramontabile, una pietra miliare della musica, perché ciò che rende "461 Ocean Boulevard" così memorabile è la sua autenticità: Clapton sembra sinceramente connesso con la musica e con le parole che canta.

Nota statistica: “461 Ocean Boulevard” è riuscito ad ottenere un successo travolgente, sia di pubblico sia di critica. Ha raggiunto la prima posizione della “Billboard 200” restandoci per ben quattro settimane, senza contare che è stato in grado di vendere milioni di copie in tutto il mondo. Quindi? Be’, avete già capito: accendete l’hi-fi, prendete il disco, abbassateci la testina sopra, e… Buon ascolto!

Voto: 9,5

Tracce:

1) Motherless Children - 4:55

2) Give Me Strength - 2:51

3) Willie and the Hand Jive - 3:46

4) Get Ready - 3:50

5) I Shot the Sheriff - 4:30

6) I Can't Hold Out - 4:10

7) Please Be With Me - 3:25

8) Let It Grow - 4:57

9) Steady Rollin' Man - 3:14

10) Mainline Florida - 4:05

Durata: 43 minuti.

Formazione: Eric Clapton (voce, dobro, chitarra acustica, chitarra elettrica); Albhy Galuten (organo Hammond, sintetizzatore, pianoforte, clavicordo, Fender Rhodes); Jamie Oldaker (batteria, percussioni); Dick Sims (tastiera); Jim Fox (batteria); George Terry (chitarra, cori); Carl Radle (basso); Al Jackson Jr. (batteria) e Yvonne Elliman, Tom Bernfeld (cori)

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “461 Ocean Boulevard” ma anche di Eric Clapton e della sua musica.

Al prossimo riascolto…