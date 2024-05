La Pro Loco di Rosazza sostituisce la tessera Soci: le modifiche alla normativa UNPLI.

A seguito della nuova normativa UNPLI, la Pro Loco di Rosazza dovrà fornire una nuova tessera Socio, sostituendo quella precedente.

Per adeguarci a questa nuova disposizione, è necessario compilare un modulo con i propri dati personali. In allegato il modulo da compilare e restituire. Potete inviare il modulo compilato via email, tramite whatsapp, o consegnarlo di persona a un Consigliere della Pro Loco Rosazza.

Si ricorda che il modulo deve essere compilato e restituito anche da coloro che hanno già effettuato il tesseramento per il 2024.

Per ulteriori info: proloco@prolocorosazza.it.