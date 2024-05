Ha richiamato un gran numero di persone il terzo memorial dedicato a Andrea Lovero, il giovane ragazzo mancato a soli 25 anni nell'ottobre 2020.

Per l'occasione, l'amministrazione comunale di Ronco Biellese ha ringraziato per la targa ricevuta in memoria del ragazzo da mamma Micaela e papà Roberto durante la manifestazione di domenica 19 maggio, avvenuta con grande partecipazione degli amici bikers. Sicuramente un grande riconoscimento per la beneficenza svolta fin qui.