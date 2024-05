Miagliano, chiude al pubblico l'ufficio postale per il progetto Polis: ecco quando riapre

Il comune di Miagliano avvisa che l'ufficio di Poste Italiane, sito in piazza Martiri della Libertà, rimarrà chiuso al pubblico da oggi, 21 maggio, fino al prossimo 4 giugno. La filiale del paese è stata inserita tra i primi interventi del progetto Polis di Poste Italiane Spa che ha come obiettivo il rinnovamento tecnologico, unitamente al restyling degli spazi per una migliore fruizione degli ambienti.

In sintesi le operazioni riguarderanno l'installazione di ATM (erogatore di banconote e multiservizio), con la posa nuova della pavimentazione e la rimodulazione della banconeria, assieme a nuove grafiche e materiali/supporti di comunicazione. La trasformazione degli spazi postali sarà quindi propedeutica per lo sviluppo di attività innovative e nuovi servizi a disposizione della cittadinanza.

Durante il periodo di chiusura e per l'erogazione dei servizi richiesti (compresi il ritiro pacchi o corrispondenza inesitata in giacenza) sarà possibile rivolgersi all'ufficio postale limitrofo di Andorno Micca, in via Cavalieri di Vittorio Veneto 116.