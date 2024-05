Rally & co terza nella coppa scuderie per i meriti dei suoi portacolori, FOTO

Rally & co terza nella coppa scuderie per i meriti dei suoi portacolori

Grande prestazione al rally Valli cuneesi historic per i portacolori della Rally & co che per merito loro ha anche conquistato il gradino piu' basso del podio nella coppa scuderie. In grande spolvero Marco Bertinotti ed Andrea Rondi che a bordo della gialla Porsche 911 hanno accarezzato la speranza di vincere la gara dopo aver vinto 3 prove speciali ed essere rimasti in testa fino alla terza prova speciale riducendo il distacco a 2.4 secondi prima dell'ultimo tratto cronometrato nel quale il duo biellese ha dovuto cedere ai cuneesi Gino-Michi che sulla bmw m3 sotto la pioggia hanno avuto la meglio per 20 secondi.

"Una bella gara in preparazione del rally Lana , selettiva e difficile -dice Marco- ci abbiamo provato fino alla fine , ma un po' il percorso in alcuni tratti non favorevole alla nostra Porsche ed un po' la pioggia abbiamo dovuto desistere contro un Alessandro Gino in grande forma." .

Splendidi 5° assoluti (per 1 solo decimo sul 6° classificato) sulla Ford Escort rs sono arrivati al traguardo Luca Delle coste e Giuliano Santi vincitori nel secondo raggruppamento di gruppo 2 e naturalmente della classe 2.000 staccando tempi di assoluto rilievo in tutte le prove speciali. Pierluigi Porta e Aldo Gentile su ford escort si classificano 34 ° assoluti vincendo la classe 2.000 nel terzo raggruppamento mentre Stefano Zublena ed Alberto Costenaro su Fiat 127 terminano la gara in 45° posizione assoluta terzi di classe fino a 1.150 e terzi nella speciale classifica nella coppa Fiat 127.

Ritiro per uscita di strada senza conseguenze per Luca Ferrero e Paolo Ferraris su ford Sierra mentre per un problema elettrico hanno dovuto alzare bandiera bianca Lorenzo Nofri e Patrick Varale su Ford Escort rs