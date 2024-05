Pietro Micca, Viola Mantoan è protagonista assoluta a Riccione

Viola Mantoan (classe 2012) è la protagonista di questo weekend per l’A.P.D. Pietro Micca: impegnata a Riccione nella Finale Nazionale Gold di categoria A4, la portacolori biellese ha concluso la sua prova con un ottimo 25° posto nella classifica finale data dalla somma delle due prove (base + avanzato).

La prima giornata di gare è stata sabato 18 maggio con le ginnaste che si sono affrontate nella qualificazione alla finalissima con i loro esercizi base; Viola chiude al 21° posto e parte determinata a mantenere il risultato il giorno successivo avendo alle spalle una prova molto solida e regolare. Domenica nella finalissima sul programma avanzato un errore a trave non le permette di esprimere al meglio il suo potenziale. Un vero peccato per Viola che è stata su un profilo alto a tutti gli altri quattro attrezzi con le “perle” del volteggio (18.725 e quinto miglior punteggio) e del corpo libero dove ottiene un 17.100 riscontro da lei mai ottenuto e ottavo miglior punteggio di giornata.

Chiusura quindi che non lascia completamente soddisfatti ma che vede comunque la giovane ginnasta reggere bene il peso di una competizione ad altissimo livello in una delle categorie più complesse di tutta l’evoluzione di una ginnasta gold. Un anno con tanti cambiamenti che Viola ha saputo gestire reagendo con la grinta e la determinazione che la contraddistinguono, dando segnali positivi e nuovi obiettivi a lei e alla sua tecnica Marica Giovannini su cui lavorare negli anni a venire. Ora per Pietro Micca è tempo di festeggiare i suoi atleti, con la gara sociale che vedrà tutti i ginnasti impegnati domenica 9 giugno all’Accademia dello Sport di Biella.