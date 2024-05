Sella Sgr lancia nuovo fondo che monitora l’impronta di carbonio del portafoglio investito

Sella Sgr, società di gestione del risparmio del gruppo Sella, ha lanciato un nuovo fondo dedicato alla riduzione dell’impatto ambientale del portafoglio investendo in obbligazioni emesse da aziende che si distinguono per il loro impegno verso l’ambiente, valutando attentamente le emissioni di CO2 generate dalle loro attività.

CLIMA (“Climate change Low carbon Investment Measurement Ambition”) è un fondo obbligazionario corporate che, nell’individuazione e nella selezione degli strumenti di investimento, valuta infatti l’impegno degli emittenti nel favorire una transizione concreta e misurabile verso un’economia a bassa impronta di carbonio. Il nuovo fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai sensi dell’Articolo 8 e della regolamentazione SFDR della Commissione Ue e persegue obiettivi di investimento sostenibile per parte del portafoglio.

Sella Sgr ha scelto come advisor CPR AM (gruppo Amundi) nella gestione del fondo data la sua comprovata esperienza nell’ambito delle soluzioni di investimento innovative, specialmente in settori chiave legati al cambiamento climatico e alla transizione energetica. “Il fondo CLIMA rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di ricerca e sensibilizzazione intrapreso ormai da anni dalla nostra società per promuovere la sostenibilità – afferma Mario Romano, Amministratore Delegato di Sella Sgr – ciò ci permette di mettere a disposizione dei risparmiatori un nuovo strumento finanziario in grado di dare al tempo stesso un contributo concreto allo sviluppo sostenibile. Il nostro approccio nella gestione attiva del fondo, supportato da CPR AM del gruppo Amundi, consente inoltre una diversificazione del portafoglio, includendo settori e paesi diversi per incoraggiare così le migliori pratiche di riduzione delle emissioni di CO₂”.

“Il lancio del fondo CLIMA rappresenta il coronamento di un progetto che abbiamo condiviso nei valori e nell’entusiasmo con Sella Sgr. Grazie alle competenze di CPR AM negli investimenti tematici – dichiara Gabriele Tavazzani, Amministratore Delegato di Amundi Sgr – abbiamo messo a disposizione del gruppo Sella e della sua clientela una soluzione in grado non solo di ampliare lo spettro delle possibilità di investimento ma di contribuire al tempo stesso al processo di decarbonizzazione, uno degli obiettivi strategici di Amundi nell’ambito degli investimenti sostenibili”.