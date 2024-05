Scontro auto-moto a Mongrando, traffico deviato alla rotonda per la Settimo Vittone

Traffico deviato verso altre direzioni alla rotonda di imbocco per la Settimo Vittone, a Mongrando, per un incidente stradale che ha visto coinvolte un'auto e una moto.

È accaduto poco fa: stando alle informazioni raccolte, sarebbe rimasto ferito un uomo, subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli.