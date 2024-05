Biella, 35enne in ospedale dopo un tamponamento tra due auto

Ha riportato ferite lievi la donna di 35 anni, rimasta coinvolta in un sinistro stradale. È successo stamattina, intorno alle 8, in via Ivrea, a Biella: stando alle prime informazioni raccolte, si è verificato un tamponamento tra due auto in prossimità dell'ITIS Q. Sella.

In breve tempo, si sono portati sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza alla conducente, poi trasportata al Pronto Soccorso in codice verde. Illesa l'altra automobilista. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.