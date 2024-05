Tre allocchi ai primi voli entrano in una casa a Magnano. Recuperati e liberati

Tre allocchi nella mattina di oggi martedì 21 maggio sono entrati in una casa a Magnano. Non sapendo come farli uscire senza ferirli, i proprietari hanno chiamato il 112.

Si trattava di tre volatili ai primi voli. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che a loro volta si sono rivolti al personale per il recupero della fauna selvatica della Provincia di Biella.

I tre allocchi, che ricordiamo sono specie protetta, sono quindi stati recuperati e constatato che non avevano ferite ed erano in buona salute, sono stati rimessi in libertà.