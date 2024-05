Nella mattina di oggi martedì 21 maggio a Crevacuore, un piccolo gheppio è stato messo in salvo dalla Polizia Locale.

Il volatile si era rifugiato in un'abitazione nei pressi del palazzo Comunale forse per via delle forti piogge di questi giorni, e non si muoveva.

La Polizia Locale lo ha recuperato, e si è rivolta al personale per il recupero della fauna selvatica della Provincia che lo ha portato al Cras a Graglia, dove sarà tenuto in osservazione.