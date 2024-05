E' andato avanti il Generale degli Alpini Giorgio Minetti Foto e Video

Generale degli Alpini, meteorologo, atleta e scrittore era stato in visita a Casapinta nel 2011 per presentare il suo libro "Le nuvole nello zaino", il lungo racconto di trent'anni passati in montagna da Alpino. Nato nel 1930 a Gravellona Toce ha amato le montagne per tutta la sua vita. Nella sua carriera militare ha creato Meteomont mentre dirigeva da Colonnello la Caserma Monte Grappa di Torino con la Brigata Taurinense. In pensione, ha collaborato con diversi giornali ed emittenti TV come esperto del meteo.

Lo piangono tutti gli Alpini e tutte le persone che lo hanno conosciuto.